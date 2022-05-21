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Поки рашисти воюють в Україні, їхні зарплати привласнюють військові клерки

Поки рашисти воюють в Україні, їхні зарплати привласнюють військові клерки

Окрім значних військових втрат, деморалізація російських військ відбувається і зсередини. У розпорядженні СБУ – багато перехоплених телефонних розмов, де окупанти скаржаться, що їм не виплачують обіцяних коштів.

Як, до прикладу, у цій розмові з дружиною загарбник каже, що не вірить в обіцянки командування розрахуватися з ними за 2 весняні місяці: «должно прийти сразу за март и до 20-го числа – за апрель. Но я в это не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас в Будёновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям».

Одна з причин такої «економії» – бажання російських військових клерків нажитися на невиплаті зарплат. Бо ж у випадку смерті окупантів, гроші можна буде залишити собі.

Тож у головах загарбників все частіше виникають запитання «А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще! Находимся хрен знает где».

Але шукати на них відповіді окупантам варто було до перетину кордону з Україною.

Источник: https://t.me/SBUkr/4299

Новости портала «Весь Харьков»

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