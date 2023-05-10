Сегодня 08:09
Просмотров: 134
Поки в Росії йшов парад до Дня перемоги, у Східній Європі російським дипломатам показували дещо інше
У Варшаві біля пам'ятника радянським солдатам, куди мав прийти російський посол, поставили інсталяцію - українські прапори та макети розбомблених будинків з Бучі та Херсону.
А в Празі антивоєнна активістка Юлія Левкова влаштувала отакий перформанс.
Вона принесла до російського посольства ванну з червоною фарбою, у якій почала позувати перед фотографами.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/16533
Фото EPA-EFE
Темы: єс, війна, пропаганда, росія