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Поки в Росії йшов парад до Дня перемоги, у Східній Європі російським дипломатам показували дещо інше

Поки в Росії йшов парад до Дня перемоги, у Східній Європі російським дипломатам показували дещо інше

У Варшаві біля пам'ятника радянським солдатам, куди мав прийти російський посол, поставили інсталяцію - українські прапори та макети розбомблених будинків з Бучі та Херсону.

А в Празі антивоєнна активістка Юлія Левкова влаштувала отакий перформанс.

Вона принесла до російського посольства ванну з червоною фарбою, у якій почала позувати перед фотографами.

Поки в Росії йшов парад до Дня перемоги, у Східній Європі російським дипломатам показували дещо інше

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/16533

Фото EPA-EFE

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