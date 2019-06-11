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Поліцейські під час обшуку виявили боєприпаси

Поліцейські під час обшуку виявили боєприпаси

Раніше засуджений харків’янин зберігав за місцем мешкання гранату та патрони.

Виявили заборонені предмети співробітники Слобідського відділу поліції в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі 37-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили корпус ручної гранати «Ф-1», запал до неї та близько десятка різнокаліберних патронів.

Вилучене направлено на експертне дослідження.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області

Источник: hk.npu.gov.ua

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