Поліцейські під час обшуку виявили боєприпаси
Раніше засуджений харків’янин зберігав за місцем мешкання гранату та патрони.
Виявили заборонені предмети співробітники Слобідського відділу поліції в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі 37-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили корпус ручної гранати «Ф-1», запал до неї та близько десятка різнокаліберних патронів.
Вилучене направлено на експертне дослідження.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Харківської області
Источник: hk.npu.gov.ua