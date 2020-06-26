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Поліцейські спільно із прикордонниками викрили маріупольця, який брав участь у незаконному збройному формуванні

Поліцейські спільно із прикордонниками викрили маріупольця, який брав участь у незаконному збройному формуванні

Навесні 2014-го року 38-річний чоловік вступив до рядів «ополчення» та приймав у ньому активну участь: разом із іншими бойовиками охороняв незаконно захоплену будівлю міської ради.

Днями оперативники Центрального відділу поліції спільно зі співробітниками оперативного підрозділу Донецького прикордонного загону отримали інформацію, що у 2014 році місцевий мешканець 1980 року народження брав участь у незаконному бандформуванні.

Мешканець зізнався у своїй незаконній діяльності та детально розповів про причетність до співпраці з бойовиками. Всі ці роки чоловік побоювався кримінальної відповідальності та не поспішав із розкаянням. Відомо, що,пробувши у складі незаконного збройного формування менше місяця, останній змінив свою точку зору та відмовився від участі у ньому.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Центральний відділ поліції Донецької області

Источник: npu.gov.ua

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