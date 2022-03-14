Поліцейські в Харкові затримали зловмисників, які намагалися угнати автівку

Заволодіти чужим майном двом чоловікам завадили фахівці кінологічної служби, які разом із собаками кожного дня патрулюють вулиці Харкова, повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини.

«Під час патрулювання поліцейські помітили двох чоловіків, які підозріло поводилися біля автомобіля. Патруль оперативно відреагував і затримав зловмисників. З’ясувалося, що чоловіки намагалися угнати автівку. Але їм це не вдалося завдяки рішучим і професійним діям поліцейських-кінологів», – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости