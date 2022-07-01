Поліцейські вилучили у мешканки Харкова 200 грамів метадону

Ввечері 28 червня працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ в ході проведення відпрацювання території Шевченківського району виявили 32-річну харків’янку. Під час поверхневої перевірки та огляду особистих речей жінки поліцейські виявили полімерний пакунок з метадоном, вагою близько 200 грамів.

Загальна вартість виявлених наркотиків за цінами «чорного ринку» складає близько 500 тисяч гривень. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Проводяться подальші необхідні слідчі дії.

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