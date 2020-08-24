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Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві

Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві

Підозрілого чоловіка помітили на станції метро поліцейські, які в посиленому варіанті несуть службу з охорони публічного порядку. Затриманого передали співробітникам Служби безпеки України.

Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території. Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки». Зокрема у нього був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.

Відділ комунікації поліції Києва

Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві

Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві

Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві

Источник: npu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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