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Поліцейського судитимуть за несанкціоноване втручання в інформаційний портал Нацполіції

Поліцейського судитимуть за несанкціоноване втручання в інформаційний портал Нацполіції

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції одного з відділів поліції Київщини за фактом внесення неправдивих даних в автоматизовану систему органів Нацполіції на користь порушників правил дорожнього руху (ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, старший дільничний офіцер, маючи доступ до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», вносив у систему неправдиві відомості про закриття адміністративних проваджень відносно осіб, притягнутих в законному порядку до відповідальності за ст. 130 КУпАП, у тому числі з позбавленням права керування транспортним засобом на певний строк.

Під час слідства установлено три епізоди внесення підозрюваним неправдивих даних у систему.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Вишгородського районного суду Київської області для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: internetua.com

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