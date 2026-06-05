Поліція Харківщини затримала організатора ухилянтської схеми, який за 25 тис. доларів обіцяв втечу до Європи

На Харківщині правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Вартість такої «послуги» становила 25 тисяч доларів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 42-річний чоловік організовував незаконний виїзд чоловіків призовного віку до Румунії за грошову винагороду.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний діяв за попередньою домовленістю з провідником одного з потягів, які курсували з Харкова до прикордонних міст Західної України. Чоловіків перевозили у зачиненому службовому купе провідника, щоб уникнути перевірок.

Після прибуття до кінцевого пункту маршруту їх зустрічали спільники, які допомагали пересуватися містом автомобілем та уникати перевірок документів на блокпостах. Надалі чоловіків доставляли до визначеної ділянки українсько-румунського кордону, де вони мали самостійно перетнути його поза офіційними пунктами пропуску. Крім того, організатор схеми консультував клієнтів щодо можливості отримання політичного притулку за кордоном.

За інформацією слідства, вартість таких послуг становила 25 тисяч доларів, які передавалися перед посадкою на потяг. Під час отримання грошей чоловіка затримали слідчі поліції, співробітники СБУ та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

У затриманого вилучили 25 тисяч доларів. Також під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі правоохоронці вилучили гроші, набої та зошит із чорновими записами.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости