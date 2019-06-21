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Поліція має три версії вбивства журналіста Комарова

Поліція має три версії вбивства журналіста Комарова

Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова.

Про це у Facebook повідомив начальник сектору комунікацій поліції Черкащини Дмитро Грищенко.

"Справа розслідується як умисне вбивство. У слідства є три основні робочі версії – це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів", - відзначив Грищенко.

За його словами, наразі особа нападника не встановлена. Справою займається група слідчих слідчого управління поліції Черкаської області.

Правоохоронець також повідомив, що за цей час провели ряд оглядів місця події, де вилучено речі потерпілого та інші предмети які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

"Призначено комплекс судових експертиз направлених на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, проведено поквартирний обхід будинків, які розташовані неподалік місця вчинення злочину, допитано понад 1300 осіб, встановлено та відпрацьовано понад 100 камер відеоспостереження, що розташовані по маршруту руху потерпілого", - повідомив він.

Грищенко додав, що слідство вилучило частину відео до матеріалів провадження. Водночас, правоохоронці не можуть надати всію інформацію перебігу слідства.

Пізніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, найближчим часом правоохоронці планують звернутися до журналістів по допомогу в ідентифікації особи злочинця.

"Найближчим часом ми звернемося до журналістської спільноти за допомогою: надамо фотороботи осіб, причетних до цього правопорушення – для того, щоб ми могли ідентифікувати найскоріше правопорушників", – зазначив Князєв.

Журналіст помер в ніч на 20 червня, не виходячи з коми. У лікарні він провів 46 днів після нападу.

Нагадаємо:

4 травня голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко повідомив про жорстоке побиття відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Після нападу Комаров перебував у реанімації "у надзвичайно важкому стані". Його прооперували, після чого Комаров впав у кому.

За фактом нападу на Комарова поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження), однак згодом перекваліфікувала його на ст.115 КК (Замах на умисне вбивство).

Источник: pravda.com.ua

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Темы: полиция

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