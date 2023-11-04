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Поліція охороняє маєтки Медведчука за гроші. Ці активи досі не конфісковані

Поліція охороняє маєтки Медведчука за гроші. Ці активи досі не конфісковані

Поки зрадник Медведчук обживається в рф, в Україні йому досі належать активи на мільярди гривень. Ми провели ревізію цих активів і виявили, що за понад півтора роки держава майже нічого не конфіскувала. Частину майна навіть оберігає поліція охорони, найнята то завгоспом Медведчука, то загадковою фірмою-ноунеймом

Так, з одного боку СБУ розслідує справу про заведення родиною Медведчука грошей з рф на підривну діяльність в Україні. А з іншого - поліція охорони стереже його резиденції за гроші, походження яких її наче й не цікавить. А сам кум путіна, здається, досі плекає надії на повернення повного контролю за цим майном. Бо якщо воно не буде конфісковане, то потенційно знову може повернутись йому.

Як Медведчук та Марченко “оберігають” свої активи в Україні – у випуску Аліси Юрченко.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/39167

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