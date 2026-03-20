Поліція проводить масштабні обшуки у медзакладах по всій Україні: розслідують схеми на сотні мільйонів

Правоохоронці проводять 70 обшуків у медичних закладах по всій Україні у межах розслідування можливого привласнення бюджетних коштів. Поліцейські документують схеми з фіктивними медичними послугами та маніпуляціями в електронній системі охорони здоров’я, збитки від яких можуть сягати сотень мільйонів гривень.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій. Йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.

Досудове розслідування здійснюється за фактами:

привласнення та розтрата майна (ст. 191);зловживання владою або службовим становищем (ст. 364);службове підроблення (ст. 366);втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362);службова недбалість (ст. 367) та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.

