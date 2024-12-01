Кримінал
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01.12.2024 12:30
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Поліція встановлює особу чоловіка, який загинув під колесами авто у Харкові

Поліція встановлює особу чоловіка, який загинув під колесами авто у Харкові

30 листопада близько 18:40 в районі нерегульованого перехрестя вулиць Плиткової та Електровозної у Харкові автомобіль ВАЗ-11740 під керуванням 37-річного водія збив пішохода.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Його особа наразі встановлюється.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області, яка провела огляд місця події та задокументувала злочин.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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