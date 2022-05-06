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Поліція зафіксувала понад 10 тисяч воєнних злочинів російських військових

Поліція зафіксувала понад 10 тисяч воєнних злочинів російських військових

За 10 тижнів повномасштабного російського вторгнення слідчі Нацполіції розпочали понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

● За час повномасштабного вторгнення рф поліція отримала та опрацювала майже 1 млн 900 тисяч повідомлень громадян, повідомив Ігор Клименко, голова Нацполіції.

● При цьому кількість заяв про кримінальні правопорушення зменшилась у півтора раза в порівнянні з минулим роком.

Источник: https://t.me/spravdi/7392

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