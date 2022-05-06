Поліція зафіксувала понад 10 тисяч воєнних злочинів російських військових

За 10 тижнів повномасштабного російського вторгнення слідчі Нацполіції розпочали понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

● За час повномасштабного вторгнення рф поліція отримала та опрацювала майже 1 млн 900 тисяч повідомлень громадян, повідомив Ігор Клименко, голова Нацполіції.

● При цьому кількість заяв про кримінальні правопорушення зменшилась у півтора раза в порівнянні з минулим роком.

Источник: https://t.me/spravdi/7392

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