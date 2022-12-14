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Поліція знайшла 11 квартир в Києві, що належать депутату держдури Сабліну

Поліція знайшла 11 квартир в Києві, що належать депутату держдури Сабліну

Йому повідомили підозру в умисних діях щодо незаконної зміни меж території і кордону України, а також у фінансуванні таких дій.

3 жовтня 2022-го Саблін голосував за проєкт законів щодо включення до складу РФ територій України під виглядом ратифікації договорів із «Донецькою народноїю республікою», «Луганською народною республікою», Херсонською і Запорізькою областями.

Крім того, він передавав передав збройним формуванням терористичної організації «ДНР» військове та інше обладнання для боротьбі проти Збройних сил України.

Саблін є уродженцем Маріуполя. Йому світить до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тобто як мінімум 11 квартир. Нащо йому стільки? Готувався до приїзду друзів з руського міра?

Джерело: https://t.me/c/1636605494/384

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