Полицейские вручили подозрения трем лицам за нападение на журналистов "Украинской правды"

Следователи установили, что к препятствованию профессиональной деятельности журналистов причастны трое мужчин. Двум из них также объявлено подозрение в ограблении водителя, находившемся в составе съемочной группы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Кстати, за несколько часов до публикации полицейского пресс-релиза вечером 16 февраля глава Национальной полиции Игорь Клименко во время общенационального телемарафона единения анонсировал скорейшее появление результатов работы полиции по делу о нападении на журналистов УП. Об этом сообщает портал НСЖУ.

Напомним: 13 февраля на территории аэропорта Днипра между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда" возник конфликт. По факту нападения следователи открыли два уголовных производства: за препятствование профессиональной деятельности журналистов и угрозы или насилия в отношении журналистов. После проведения первоочередных следственных действий следователи открыли еще одно уголовное производство по факту ограбления водителя, находившегося в составе съемочной группы.

Полицейские провели опознание подозреваемых, допрос потерпевших, свидетелей и полицейских, находившихся на месте происшествия. Также к материалам уголовных производств приобщены видео с бодикамер полицейских и видео из интернет-ресурсов, на которых зафиксированы события.

16 февраля трем мужчинам вручены подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса Украины), двоим из них – также в совершении ограбления (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

Расследование продолжается под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днипра.

Во время общенационального телемарафона единения председатель Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что на сообщения о преступлениях в отношении журналистов полиция реагирует сразу.

"Информация передается из любого региона на уровень руководства Национальной полиции и МВД", – отметил глава Нацполиции.

В Национальном союзе журналистов Украины приветствуют оперативное реагирование правоохранителей на агрессивное правонарушение в отношении журналистов и надеются, что расследование не будет затягиваться, а нападавшие получат весомое наказание.

"Важно, что полицейские Днепропетровщины всего через четыре дня вышли на вручение подозрений нападавшим на журналистов", – отмечает глава НСЖУ Сергей Томиленко. "В то же время справедливость будет восстановлена ​​только в случае веского судебного наказания злоумышленников, которые с ножом бросались на журналистов "Украинской правды", применяли силу и удаляли отснятое видео".

Источник: internetua.com

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