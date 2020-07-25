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Полицейские задержали кладбищенских воров (ФОТО)

Полицейские задержали кладбищенских воров (ФОТО)

В Богордуховском районе были задержаны двое местных жителей, которые пытались вынести с кладбища металлический крест и другие предметы.

23 июля около 10 вечера на пульт полиции пришло сообщение о ворах на кладбище. ЧП случилось около села Корбины Иваны. Наряд полиции, выехавший на место, обнаружил мужчину и женщину (45 и 35 лет соответственно), которые пытались перенести в свой автомобиль ограду, кресты с гробницы и другие предметы с кладбища.

Все вещественные доказательства установлены и изъяты. По словам кладбищенских воров, они собирались сдать все на металлолом и получить деньги за это.

Данные по преступлению внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) ККУ. Максимальное наказание по статье — от 4 до 7 лет.

Полицейские задержали кладбищенских воров (ФОТО)

Полицейские задержали кладбищенских воров (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

Новости портала «Весь Харьков»

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