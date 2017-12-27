Полиция не смогла установить убийц журналиста Павла Шеремета

Личности подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета до сих пор не установлены

Об этом на пресс-конференции во вторник, 26 декабря сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, передает РБК-Украина.

«К сожалению, лица, которые совершили убийство гражданина Шеремета, не установлены… Личности не установлены. Точка», – сказал он.

При этом он отказался сообщать какие-либо детали, сославшись на тайну следствия.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством. В МВД заявили, что к убийству Шеремета причастна Россия.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

Новости портала «Весь Харьков»