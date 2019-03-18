Полиция открыла уголовное производство по факту запугивания избирателей в Харькове

16 березня у засобах масової інформації з'явились відомості про те, що у Харкові третій день працює кол-центр, працівники якого нібито залякують по телефону виборців.

Про це заявила голова Громадянської мережі ОПОРА. Вона зазначила, що такі кол-центри телефонують громадянам від імені ОПОРИ та Національної поліції та здійснюють на них тиск. Під час дзвінків оператори стверджують, що вони знають, нібито співрозмовник продав свій голос і на нього чекає 2 роки тюремного ув'язнення, якщо він піде на вибори, оскільки таким чином підтверджує факт продажу голосу. Також голова Громадянської мережі ОПОРА вказала, що такі кол-центри вже виявлені у 12 областях України, в Харкові діяльність кол-центру розгорнуто на 85 операторів.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та осіб, причетних до скоєння злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області

Источник: hk.npu.gov.ua

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