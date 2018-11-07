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Полиция показала фото рюкзака, который украли у убитой под Харьковом девочки
Полиция просит харьковчан и жителей пригорода помощи в поиске рюкзака 15-летней Алисы Онищук, тело которой 2 ноября нашли под Харьковом.
В рюкзаке находились учебники и тетради на ее имя и фамилию, сообщает портал «Город Х».
Всех, кто имеет информацию о местонахождении школьной сумки, просят звонить по тел. 093-822-23-39 (Виталий, сотрудник уголовного розыска).
Источник: vecherniy.kharkov.ua
Темы: харьков
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