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Полиция показала фото рюкзака, который украли у убитой под Харьковом девочки

Полиция показала фото рюкзака, который украли у убитой под Харьковом девочки

Полиция просит харьковчан и жителей пригорода помощи в поиске рюкзака 15-летней Алисы Онищук, тело которой 2 ноября нашли под Харьковом.

В рюкзаке находились учебники и тетради на ее имя и фамилию, сообщает портал «Город Х».

Всех, кто имеет информацию о местонахождении школьной сумки, просят звонить по тел. 093-822-23-39 (Виталий, сотрудник уголовного розыска).

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: харьков

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