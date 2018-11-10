Полиция раскрыла серию тяжких преступлений под Харьковом

На Харьковщине правоохранители установили группу лиц, причастных к совершению грабежей и разбойного нападения в Изюме.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Харьковщины, в течение сентября-октября в Изюмское отделение полиции поступили заявления от трех жителей города, которые сообщили, что их ограбили неизвестные. В последнем случае при нападении на 41-летнюю женщину двое мужчин применили нож. В ведомстве отметили, что злоумышленники завладели документами, деньгами, мобильными телефонами и другими личными вещами потерпевших.

Были установлены все обстоятельства преступлений и составлены фотороботы вероятных нападающих.

«В ходе проведения розыскных мероприятий на территории Изюмского района в лесополосе задержали двух мужчин. Злоумышленниками оказались жители Донецкой области 28 и 29 лет, ранее судимые за кражи и грабежи. В Изюм они приехали для совершения преступлений с целью наживы», — говорится в сообщении.

Следственным отделом Изюмского ОП данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. Ворам грозит тюремный срок сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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