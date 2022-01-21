Полиция расследует препятствование деятельности журналистов на Харьковщине
Открыто уголовное дело.
Во время съемки видеосюжета у дома по улице Горького в поселке Рогань Харьковской области правонарушитель высказывался в сторону журналистов нецензурной бранью и пытался прекратить съемку. По факту видео в соцсетях открыто уголовное дело, — сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Расследование проводится по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее в социальных сетях сообщила журналистка «СТБ» Мария Малевская, сюжет снимался о женщине, «которая несколько дней не пускала собственную 11-летнюю дочь домой». Съемке мешал сожитель женщины.
Напомним, что жительница Харьковщины не пускала домой 11-летнюю дочь-школьницу. Происшествие случилось в Рогани. Школьница отправлена в больницу. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина