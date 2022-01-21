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Полиция расследует препятствование деятельности журналистов на Харьковщине

Полиция расследует препятствование деятельности журналистов на Харьковщине

Открыто уголовное дело.

Во время съемки видеосюжета у дома по улице Горького в поселке Рогань Харьковской области правонарушитель высказывался в сторону журналистов нецензурной бранью и пытался прекратить съемку. По факту видео в соцсетях открыто уголовное дело, — сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Расследование проводится по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее в социальных сетях сообщила журналистка «СТБ» Мария Малевская, сюжет снимался о женщине, «которая несколько дней не пускала собственную 11-летнюю дочь домой». Съемке мешал сожитель женщины.

Напомним, что жительница Харьковщины не пускала домой 11-летнюю дочь-школьницу. Происшествие случилось в Рогани. Школьница отправлена в больницу. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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