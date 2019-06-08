Полиция разыскивает уличного грабителя

Вместе с подельщиком мужчины набросились в тихом месте на пожилую женщину и повалили ее на землю.

Сорвав с шеи золотую цепочку с крестиком налетчики убежали. Один из них, 34-летний харьковчанин, задержан, второго сейчас разыскивают.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, дело открыто по ч. 2 ст 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Второй злоумышленник сейчас разыскивается.

Преступление было совершено на улице Садовопарковой. В полиции отмечают, что раскрыто оно было в течение нескольких часов.

Ранее был задержан уличный грабитель. Неизвестный силой отобрал на Электровозной у прохожего банковскую карточку.

Подозреваемый задержан и передан следователям. Перед задержанием он успел снять с чужой банковской карты две тысячи гривен.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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