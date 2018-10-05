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Полиция во второй раз закрыла дело об избиении антикоррупционера Лисичкина

Полиция во второй раз закрыла дело об избиении антикоррупционера Лисичкина

Полиция Харькова закрыла дело по факту нападения на антикоррупционера Евгения Лисичкина. Об этом он сам сообщил на странице в Facebook.

"Прошел ровно год. Как раз вчера получил постановление о закрытии уголовного дела. Полиция закрывает дело уже во второй раз. После первого закрытия, мы через суд заставили полицию возобновить расследование. И вот. Прошло еще полгода – и дело снова закрыто", - написал антикоррупционер.

Лисичкин также посетовал на эффективность расследования и отметил, что в этот раз следователи отбросили версию из параллельной реальности об «инсценировке нападения».

"Ну и на том – спасибо…" - подчеркнул он. 

Активист с адвокатами планирует обжаловать решение о закрытии уголовного дела.

Напомним, что на  антикоррупционера Евгения Лисичкина напали 18 сентября 2017 года. Тогда активиста избили неизвестные прямо во дворе его дома. Было открыто уголовное дело по статье "хулиганство в составе группы лиц" Уголовного кодекса Украины. Однако, позже его закрыли в связи с отсутствием состава преступления. но Лисичкин через суд добился возобновления дела. 

 

Агентство Телевидения Новости

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