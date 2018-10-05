Полиция во второй раз закрыла дело об избиении антикоррупционера Лисичкина

Полиция Харькова закрыла дело по факту нападения на антикоррупционера Евгения Лисичкина. Об этом он сам сообщил на странице в Facebook.

"Прошел ровно год. Как раз вчера получил постановление о закрытии уголовного дела. Полиция закрывает дело уже во второй раз. После первого закрытия, мы через суд заставили полицию возобновить расследование. И вот. Прошло еще полгода – и дело снова закрыто", - написал антикоррупционер.

Лисичкин также посетовал на эффективность расследования и отметил, что в этот раз следователи отбросили версию из параллельной реальности об «инсценировке нападения».

"Ну и на том – спасибо…" - подчеркнул он.

Активист с адвокатами планирует обжаловать решение о закрытии уголовного дела.

Напомним, что на антикоррупционера Евгения Лисичкина напали 18 сентября 2017 года. Тогда активиста избили неизвестные прямо во дворе его дома. Было открыто уголовное дело по статье "хулиганство в составе группы лиц" Уголовного кодекса Украины. Однако, позже его закрыли в связи с отсутствием состава преступления. но Лисичкин через суд добился возобновления дела.

Агентство Телевидения Новости