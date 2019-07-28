Полиция задержала главаря банды разбойников, который более года был в бегах

Оперативники Нацполиции задержали главаря банды вооруженных разбойников, который больше года находился "в бегах".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

"14 месяцев оперативники Департамента уголовного розыска и херсонского главка полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать банду налетчиков на ювелирные магазины. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет более 5 млн долларов США. Сейчас полицейские разыскали и задержали самого опасного из них - организатора группы", - говорится в сообщении.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска Сергей Прудченко, злоумышленники настолько все отрабатывали, определяли роли и действия каждого, что их нападение продолжалось до 2 минут.

Источник: prm.ua

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