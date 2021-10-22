Полиция задержала харьковчанина, который убил таксиста и скрывался от суда

Полицейские задержали харьковчанина, который скрывался от суда за совершение убийства.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30-летний мужчина убил человека, а после вынесения приговора решил избежать правосудия.

В декабре 2014 года злоумышленник ехал в автомобиле такси. Во время поездки он несколько раз ударил ножом таксиста, который от полученных ранений скончался в больнице.

После вынесения судом приговора обвиняемый подал апелляционную жалобу, однако приговор первой инстанции был отменен Харьковским апелляционным судом, и ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Злоумышленник начал скрываться от отбывания наказания и был объявлен в розыск.

22 октября текущего года правоохранители нашли и задержали разыскиваемого в Харькове.

В ближайшее время мужчина будет направлен в места лишения свободы для отбывания наказания.

Агентство Телевидения Новости