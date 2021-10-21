Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:24
Просмотров: 211

Полиция задержала наркозакладчика, который спрятал партию наркотиков в обогревателе

Полиция задержала наркозакладчика, который спрятал партию наркотиков в обогревателе

Накануне в поселке Циркуны полицейские остановили 25-летнего мужчину, который ранее неоднократно задерживался за незаконный оборот наркотиков. Мужчина нес большую коробку с обогревателем. В ходе дальнейшего осмотра личных вещей и осмотра содержимого коробки полицейские обнаружили в корпусе обогревателя пакеты с кристаллическим веществом голубого, синего и желтого цветов, похожим на психотропное вещество PVP, общим весом около 1 килограмма.

Злоумышленник объяснил, что работает оптовым закладчиком на интернет-магазин. Изъятые вещества направлены для проведения экспертного исследования, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Проводятся необходимые следственные действия.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 