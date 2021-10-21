Полиция задержала наркозакладчика, который спрятал партию наркотиков в обогревателе

Накануне в поселке Циркуны полицейские остановили 25-летнего мужчину, который ранее неоднократно задерживался за незаконный оборот наркотиков. Мужчина нес большую коробку с обогревателем. В ходе дальнейшего осмотра личных вещей и осмотра содержимого коробки полицейские обнаружили в корпусе обогревателя пакеты с кристаллическим веществом голубого, синего и желтого цветов, похожим на психотропное вещество PVP, общим весом около 1 килограмма.

Злоумышленник объяснил, что работает оптовым закладчиком на интернет-магазин. Изъятые вещества направлены для проведения экспертного исследования, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Проводятся необходимые следственные действия.

Агентство Телевидения Новости