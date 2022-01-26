Полковника, временно исполняющего обязанности начальника военного университета в Харькове, будут судить за растрату

В Харькове временно исполняющего обязанности начальника военного университета будут судить за растрату.

Об этом сообщили в Харьковской спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

24 января 2022 года в отношении полковника, который временно исполнял обязанности начальника одного из высших военных учебных заведений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины города Харькова, был направлен в суд обвинительный акт по фактам растраты бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога по ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

По данным следствия, фигурант совершил в 2020 году растрату бюджетных средств на общую сумму 66 тыс. грн и служебный подлог при выполнении договоров подряда по текущему ремонту освещения полосы препятствий и сектора для метания гранат, которые проводились харьковским ФЛП.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба в уголовном производстве заявлен гражданский иск.

Агентство Телевидения Новости