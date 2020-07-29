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Полтавский автоугонщик мог покончить с собой - МВД

Полтавский автоугонщик мог покончить с собой - МВД

Полиция продолжает поиски Романа Скрипника, который 23 июля в Полтаве захватил в заложники полицейского. Однако в МВД предполагают, что преступник мог покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством», – сказал Геращенко.

В то же время замглавы МВД отметил, что полиция продолжает поиски злоумышленника.

«Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия», – добавил Геращенко.

Как сообщаось, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал на предоставленном по его требованию автомобиле.

Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться. Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, бежал в лесопосадку.

К поискам злоумышленника были привлечены полицейские, нацгвардейцы, кинологи с собаками, специалисты с квадрокоптером, вертолет. Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

Агентство Телевидения Новости

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