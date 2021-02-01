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Получали товар по почтой или “автобусом”: в Харькове пресекли деятельность группировки “закладчиков”

Получали товар по почтой или “автобусом”: в Харькове пресекли деятельность группировки “закладчиков”

Поставщица из Киева присылала в Харьков партии наркотиков, а местные “закладчики” фасовали их и разносили по нужным адресам.

Слежка за незаконной деятельностью наркодилеров велась с августа 2020 года, сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области. Следствие установило, что харьковские “закладчики” получали наркотики посылками из Киева. Посылки отправлялись почтой или автобусными перевозчиками. В Харькове посылки фасовали, а потом раскладывали в определенных местах. Адреса “закладок” отправляли поставщице в Киевскую область.

“С помощью мобильной связи покупатели связывались с женщиной, которая получала от них деньги, и затем отправляла SMS с адресом “закладок”, – рассказали в полиции.

26 января 2021 года правоохранители провели обыски у подозреваемых в Киевской области и Харькове. У фигурантов изъяли вещество, похожие на “метадон”, деньги, банковские карты и мобильные телефоны. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Поставщицу наркотиков задержали. Суд отправил ее в СИЗО. Еще одной женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает других участников группировки.

Наркодилерам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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