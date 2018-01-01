"Помогать людям — моя миссия": мужчина, захвативший заложников в "Укрпочте", баллотировался в мэры Харькова

Владимир Безух, который в субботу захватил заложников в отделении харьковской "Укрпочты", баллотировался в мэры Харькова. Об этом сообщил директор Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает NR.

В 2006 году на кресло мэра претендовали 22 человека. Как видно из открытых источников, среди них действительно был самовыдвиженец Владимир Безух. Он смог набрать 562 голоса, показав четвертый с конца результат (для сравнения, победителя мэрской гонки Михаила Добкина тогда поддержали 309413 харьковчан).

Напомним, в субботу днем 40-летний Владимир Безух захватил девять заложников в отделении "Укрпочты" в районе станции метро "Киевская". Мужчина угрожал взорвать закрепленное на его теле устройство, однако сформулировать собственные требования не мог. Сначала силовикам удалось договориться об освобождении двух детей и трех женщин, а спустя время правоохранители с помощью одной из заложниц проникли внутрь и задержали злоумышленника. Вероятнее всего, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Источник: kh.vgorode.ua

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