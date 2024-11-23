Понад 11 000 дронів можна було би купити на незадекларовані активи голови Хмельницької обласної МСЕК

Або понад 2 600 окопних систем РЕБ.

Україною ширяться скандали з обшуками у посадовців МСЕК. У них знаходять незадекларовані кошти та майно. Суми вражають пересічних українців.

Але чи це правда багато? Ми вирішили оцінити цей обсяг знайдених незадекларованих активів у кількості чогось, що буде всім зрозуміло: у кількості FPV-дронів та систем радіоелектронної боротьби.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4227

Новости портала «Весь Харьков»