Сегодня 09:16
Просмотров: 115
Понад 11 000 дронів можна було би купити на незадекларовані активи голови Хмельницької обласної МСЕК
Або понад 2 600 окопних систем РЕБ.
Україною ширяться скандали з обшуками у посадовців МСЕК. У них знаходять незадекларовані кошти та майно. Суми вражають пересічних українців.
Але чи це правда багато? Ми вирішили оцінити цей обсяг знайдених незадекларованих активів у кількості чогось, що буде всім зрозуміло: у кількості FPV-дронів та систем радіоелектронної боротьби.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4227