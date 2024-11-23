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Понад 11 000 дронів можна було би купити на незадекларовані активи голови Хмельницької обласної МСЕК

Понад 11 000 дронів можна було би купити на незадекларовані активи голови Хмельницької обласної МСЕК

Або понад 2 600 окопних систем РЕБ.

Україною ширяться скандали з обшуками у посадовців МСЕК. У них знаходять незадекларовані кошти та майно. Суми вражають пересічних українців.

Але чи це правда багато? Ми вирішили оцінити цей обсяг знайдених незадекларованих активів у кількості чогось, що буде всім зрозуміло: у кількості FPV-дронів та систем радіоелектронної боротьби.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4227

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