Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:09
Просмотров: 76

Понад 150 тис. грн збитків під час будівництва медичної амбулаторії: директору ТОВ повідомлено про підозру

Понад 150 тис. грн збитків під час будівництва медичної амбулаторії: директору ТОВ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).

Як розповів начальник відділу прокуратури області Юрій Ковальов, у ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2018 року директор ТОВ, користуючись своїми службовими повноваженням, уклав договір субпідряду з товариством-підрядником стосовно будівництва медичної амбулаторії у Чугуївському районі Харківської області. Замовником робіт була одна із селищних рад вказаного району.

Директор ТОВ-субпідрядника організував виконання будівельних робіт в менших обсягах та з використанням меншої кількості будівельних матеріалів, ніж зазначено в проектно-кошторисній документації. Для отримання оплати вказаний чоловік надав підряднику акт виконаних робіт, не повідомляючи про невідповідність фактично виконаних робіт та обсягу використаних матеріалів.

У свою чергу директор товариства-підрядника, несумлінно поставившись до своїх службових обов’язків, не здійснив технічний нагляд та не проконтролював якість виконаних робіт. Він передав відповідні документи голові селищної ради, на підставі чого на розрахунковий рахунок субпідрядника перераховано понад 150 тис. грн, чим завдано збитків селищній раді.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 4 мільйони гривень несплачених податків і митних платежів - працівник ДФС та Національної гвардії постануть перед судом
Сегодня 09:38    49
Вирок винесено: головного інспектора митного поста, який вимагав неправомірну вигоду, засуджено до 6 років позбавлення волі
Сегодня 09:04    70
В Харькове появится мемориал украинским бойцам
Сегодня 08:36    100
Завод імені Малишева передав військовим відновлені танки "Булат"
Сегодня 07:44    105
Здание в центре Харькова, которое планировали снести, признают историческим памятником
Сегодня 07:18    326
На Харьковщине резко увеличилась заболеваемость гриппом
Сегодня 07:00    230
Движение по Московскому проспекту в районе Харьковских Дивизий будет запрещено еще месяц
Сегодня 06:34    110
Коронавирус в Харькове: статистика на 29 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:16    213
НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо мера Лисичанська, нардепа, керівника «Партії регіонів»
28.07.2020 09:36    126
ВНО ради сертификата: репетиторы отнимают баллы у абитуриентов
28.07.2020 08:53    258
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 