Понад 20 тисяч пачок прихованих сигарет прикордонники виявили на теплоході (ВІДЕО)

Контрабандні тютюнові вироби, приховані на одному з теплоходів, який прибув у пункт пропуску «Чорноморський морський порт», виявили сьогодні правоохоронці на Одещині.

Правопорушення викрите спільною оглядовою групою у складі співробітників оперативних підрозділів Державної прикордонної служби, військовослужбовців Одеського загону та представників ВБК Одеської митниці ДФС України. Під час спільного поглибленого огляду на верхній палубі в вентиляційних приміщеннях знайдено тютюнові вироби в блоках різних марок виробництва Грузії та сигарети для продажу в магазинах безмитної торгівлі.

На цей час виявлено попередньо понад 20 тисяч пачок сигарет. Продовжується перевірка та точний підрахунок товару.

Источник: dpsu.gov.ua

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