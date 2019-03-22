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Понад 20 тисяч пачок прихованих сигарет прикордонники виявили на теплоході (ВІДЕО)

Понад 20 тисяч пачок прихованих сигарет прикордонники виявили на теплоході (ВІДЕО)

Контрабандні тютюнові вироби, приховані на одному з теплоходів, який прибув у пункт пропуску «Чорноморський морський порт», виявили сьогодні правоохоронці на Одещині.

Правопорушення викрите спільною оглядовою групою у складі співробітників оперативних підрозділів Державної прикордонної служби, військовослужбовців Одеського загону та представників ВБК Одеської митниці ДФС України. Під час спільного поглибленого огляду на верхній палубі в вентиляційних приміщеннях знайдено тютюнові вироби в блоках різних марок виробництва Грузії та сигарети для продажу в магазинах безмитної торгівлі.

На цей час виявлено попередньо понад 20 тисяч пачок сигарет. Продовжується перевірка та точний підрахунок товару.

Понад 20 тисяч пачок прихованих сигарет прикордонники виявили на теплоході (ВІДЕО)

Понад 20 тисяч пачок прихованих сигарет прикордонники виявили на теплоході (ВІДЕО)

Понад 20 тисяч пачок прихованих сигарет прикордонники виявили на теплоході (ВІДЕО)

Понад 20 тисяч пачок прихованих сигарет прикордонники виявили на теплоході (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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