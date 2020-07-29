Понад 4 мільйони гривень несплачених податків і митних платежів - працівник ДФС та Національної гвардії постануть перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох працівників Львівської митниці ДФС та заступника начальника Західного територіального управління Національної гвардії України. Вони обвинувачуються у неналежному виконанні службових обов’язків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

За даними слідства, вказані службові особи допустили вивіз із митного складу товару на майже 10 мільйонів гривень без сплати при цьому обов’язкових митних платежів.

Внаслідок таких протиправних дій сума несплачених податків і митних платежів склала понад 4,2 мільйони гривень.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювали прокурори прокуратури Львівської області. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області.

Источник: dbr.gov.ua

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