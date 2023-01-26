Понад 40 підозрюваних у пропаганді та причетності до ДРГ затримано на Харківщині

Протягом минулої доби харківські поліцейські відреагували на 909 звернень громадян про правопорушення.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 42 особи.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2710 транспортних засобів.

Минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 6 фактів незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок на 9 напрямках деокупації: Балаклійському, Куп’янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великобурлуцькому, Борівському.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 4725 воєнних злочинів, з яких найбільше 4239 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 423 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про факти смерті або поранення людей, обстріли або розкрадання майна, позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань, пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами, інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та про будь-які інші злочини або події ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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