Понад 500 дітей і студентів працюють у трудзагон окупантів на ТО Луганщині

На тимчасово окупованій Луганщині понад пів тисячі підлітків і молоді залучені до “студентських трудових загонів” росіян. Під виглядом “корисної зайнятості” їх використовують як будівельників, провідників, вихователів та обслуговуючий персонал — фактично безоплатно.

Такі дії — це порушення Конвенції ООН про права дитини. Це не профорієнтація, а перетворення українських дітей на дешеву робочу силу для потреб окупанта.

▶ ️Після деокупації кожен, хто причетний до примусової праці дітей, відповідатиме за законом.

▶ ️ЦНС закликає: приєднуйтеся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA) або повідомляйте про окупантів і зрадників у наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot). Жоден з них не уникне покарання!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7512

