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Посадовці Державної податкової служби сприяли виведенню у «тінь» понад 500 мільйонів гривень щомісяця

Посадовці Державної податкової служби сприяли виведенню у «тінь» понад 500 мільйонів гривень щомісяця

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність новопризначених посадовців Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці «конвертаційно-транзитних» груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства. Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України. Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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