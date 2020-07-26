Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:05
Просмотров: 79

Посадовця Державного гемологічного центру України викрито на одержанні хабара

Посадовця Державного гемологічного центру України викрито на одержанні хабара

За процесуального керівництва прокуратури Київської області заступника директора Державного гемологічного центру України викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даним слідства, посадовець, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від суб’єкта господарювання 3 тис доларів США неправомірної вигоди. За «винагороду» він мав надати виписку з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгівельних назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України.

Затримано посадовця після одержання другої частини неправомірної вигоди – 1,5 тис доларів США.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Посадовця Державного гемологічного центру України викрито на одержанні хабара

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Посадовець обласного управління ДСР Нацполіції підозрюється в збуті наркотиків
Сегодня 09:10    24
Бухгалтер військової частини Повітряних сил ЗСУ постане перед судом за привласнення понад 750 000 гривень
Сегодня 07:38    67
СБУ не допустила штучне доведення до банкрутства держпідприємства «Дніпропетровський облавтодор»
25.07.2020 11:11    145
1,3 мільйони гривень збитків через вирубку лісу - один із керівників «Хмільницького лісового господарства» постане перед судом
25.07.2020 10:46    131
2018 осіб потрапило до реєстру корупціонерів з початку 2020 року – НАЗК
25.07.2020 09:55    119
Викрито масштабну схему розкрадання державних коштів на реконструкції аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)
25.07.2020 09:19    149
4,9 млн грн збитків державі через зрив оборонного замовлення – повідомлено про підозру ексдиректору держпідприємства (ФОТО)
24.07.2020 08:31    163
За 2 роки 20 засідань, жодне з яких не відбулося: що буде зі справою Добкіна (ВІДЕО)
24.07.2020 07:47    192
Як НАЗК та інші державні органи працюють з повідомленнями викривачів?
23.07.2020 09:05    173
СБУ задокументувала масштабне розкрадання коштів Укрзалізниці через закупівлю неякісних запчастин
23.07.2020 08:19    120
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 