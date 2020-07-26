Посадовця Державного гемологічного центру України викрито на одержанні хабара

За процесуального керівництва прокуратури Київської області заступника директора Державного гемологічного центру України викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даним слідства, посадовець, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від суб’єкта господарювання 3 тис доларів США неправомірної вигоди. За «винагороду» він мав надати виписку з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгівельних назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України.

Затримано посадовця після одержання другої частини неправомірної вигоди – 1,5 тис доларів США.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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