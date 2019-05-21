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Посадовця Хролівського виправного центру судитимуть за вимагання 6000 доларів у засудженого

Посадовця Хролівського виправного центру судитимуть за вимагання 6000 доларів у засудженого

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону завершили досудове розслідування за фактом вимагання начальником сектору Державної установи «Хролівський виправний центр (№140)» 6000 доларів США в засудженого.

Досудовим розслідування встановлено, що начальник сектору вимагав гроші в одного із засуджених за сприяння йому в умовно-достроковому звільненні. Затримання відбулося після отримання частини неправомірної вигоди в розмiрi 3000 доларів США.

«Хролівський виправний центр (№140)» - установа мінімального рівня безпеки для чоловіків, вперше засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Посадовець обвинувачується в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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