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Посадовцю Харківської ОДА повідомлено про підозру

Посадовцю Харківської ОДА повідомлено про підозру

Директору одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації, викритому 3 серпня 2020 року «на гарячому», детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 ст., ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України.

Слідство встановило, що посадовець ОДА, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК Харківської області, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго».

«Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей. Його викрито одразу після отримання 1,32 млн грн неправомірної вигоди.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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