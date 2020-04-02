Посадовцю на Донеччині повідомлено про підозру у недбалості, яка коштувала бюджету 8,5 млн грн

За процесуального керівництва Слов’янської місцевої прокуратури начальнику відділу освіти Слов’янської міської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 років начальник відділу освіти, будучи головою тендерного комітету, уклав 6 договорів про постачання теплової енергії до навчальних закладів м. Слов’янська на загальну суму 17,7 млн грн, не врахувавши різницю в тарифах, встановлених для підприємств, що виробляють її з природного газу та з альтернативних джерел.

За висновками комісійної судово-економічної експертизи, в результаті несумлінного ставлення посадовця до службових обов’язків на рахунки 3 підприємств-постачальників безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі понад 8,5 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішуються питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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