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Посадовців «Укрзалізниці» викрили на розкраданні майже 12 млн грн

Посадовців «Укрзалізниці» викрили на розкраданні майже 12 млн грн

НАБУ і САП повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном АТ «Укрзалізниця», що завдало державній компанії 11,8 млн грн збитків. Йдеться про:

● заступника керівника однієї із філій АТ «Укрзалізниця»*;

● керівника відділу матеріально-технічного забезпечення;

● керівника приватної компанії — переможця торгів.

*усі посади вказані на момент вчинення злочину.

Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України

У 2018 році одна з філій АТ «Укрзалізниця» провела публічні торги із закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів. За даними слідства встановлено, що підозрюваний керівник філії, будучи головою тендерного комітету, спільно з керівником відділу-ініціатора закупівлі, діяли на користь «обраного» постачальника, не допустивши інші компанії до аукціону. Ця компанія і стала переможцем торгів, поставивши вугілля за завищеними на 11,8 млн грн цінами.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи, ринкова ціна однієї тонни вугілля станом на дату укладання договорів становила 3770 грн, у той час як АТ «Укразалізниця» уклала договори за ціною 4563 грн.

Внутрішньою службовою перевіркою АТ «Укрзалізниця» факти зловживань та завищення вартості продукції також були підтверджені, що значно посприяло досудовому розслідуванню.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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