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Посадовець Нацбанку «погорів» на хабарі у 50 тисяч $

Посадовець Нацбанку «погорів» на хабарі у 50 тисяч $

Менеджера Національного банку України затримала в столиці Служба безпеки на отриманні неправомірної вигоди від приватного підприємця.

Посадовець державної установи вимагав від директора підприємства 50 тисяч доларів США. У таку суму зловмисник оцінив сприяння в наданні комерсанту безстрокової Генеральної ліцензії на діяльність з обміну валют. За попередньою інформацією «владнати» це питання менеджер планував із іншими посадовцями.

Правоохоронці затримали «банкіра» поряд із будівлею Нацбанку під час отримання 40 тисяч $ авансу.

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України планується оголосити затриманому про підозру.

Триває слідство для з`ясування всіх обставин справи.

Викриття правопорушника відбувалося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури міста Київ.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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