Посадовець обласного управління ДСР Нацполіції підозрюється в збуті наркотиків

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру заступнику начальника одного з відділів Управління стратегічних розслідувань у Черкаській області ДСР Нацполіції у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, поліцейський протягом червня-липня 2020 року незаконно купував, зберігав та збував наркотичні засоби. Правоохоронці задокументували факт продажу підозрюваним наркотиків.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за місцем роботи та мешкання поліцейського проведено обшуки. Наразі підозрюваному вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників скоєння злочину.

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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