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Пошел на рынок и остался без уха: на Харьковщине напали на мужчину

Пошел на рынок и остался без уха: на Харьковщине напали на мужчину

В поселке Малиновка Чугуевского района возле рынка мужчины отрезали ухо незнакомцу. Как сообщили в Чугуевском отделе полиции ГУНП в Харьковской области, по подозрению в преступлении задержаны 39 и 37-летние местные жители.

8 июня в Чугуевский ОП поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с телесными повреждениями был доставлен житель Малиновки. Сотрудники полиции выяснили, что утром двое мужчин находились на территории рынка. Они нарушали общественный порядок и поссорились с 57-летним пострадавшим. Сначала они его избили, а затем ножом отрезали ему ушную раковину.

После просмотра камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска совместно с офицерами громады Малиновской ОТГ установили личности нападавших.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

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