Поширення у закладах освіти пропагандистської проросійської політики: на Харківщині поліція затримала двох освітян-колаборантів

Працівниця управління освіти та директор навчального закладу після окупації населеного пункту перейшли на бік ворога.

Як встановили співробітники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчого управління обласної поліції, двоє громадян, маючи проросійські погляди, відкрито підтримували дії рф проти України. З перших днів окупації населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади вони почали співпрацювати з ворогом, повідомили в Нацполіції України.

Один із фігурантів – директор навчального закладу – організував викладання освітнього процесу за програмою рф та отримав від окупаційної влади «учєбнікі російского образца». З метою поширення пропагандистської антиукраїнської політики наказав знищити всю українську література та підручники.

Як уточнив начальник СУ ГУНП Харківської області Сергій області, мова йде про директора Андріївського ліцею Великобурлуцької селищної ради. Слідству відомо, що під час окупації с. Андріївка керівник ліцею погодився співпрацювати з окупантами – запровадив російський навчальний план, та змушував працівників ліцею працювати за ним. Також він наказав звільнитися всім, хто не згоден викладати за програмою окупанта.

Його колега – «спеціалістка» в управління освіти селищної ради – проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як «с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года».

Учора, 1 листопада, поліцейські затримали двох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури «директору школи» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а «спеціалістці» – за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За колабораційну діяльність чоловікові може загрожувати до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а жінці – до дванадцяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости