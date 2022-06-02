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«Посмотрите, насколько клоуны выглядят умнее, чем Госдума Российской Федерации»

«Посмотрите, насколько клоуны выглядят умнее, чем Госдума Российской Федерации»

Депутат Госдумы от «Единой России», глава комитета по контролю Олег Морозов предложил устроить похищение кого-то из министров обороны стран НАТО и доставить его в Москву для допроса.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Морозов поделился «фантастическим планом», в котором военный министр одной из стран НАТО поедет в Киев на поезде для переговоров с Зеленским, но в Киев он не попадет, а очнется уже где-нибудь в Москве.

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева уточнила, планируется ли похищение, и депутат это подтвердил.

По словам парламентария, в Москве министра можно будет допросить и узнать, какие «приказы» Запад отдавал Киеву, кто и за что несет ответственность.

«Это не такая уж мифическая картина. В мире сейчас новые правила», — считает депутат.

Источник: https://t.me/blacklampa/6228

Автор: Александр Бамб

Новости портала «Весь Харьков»

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