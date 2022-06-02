«Посмотрите, насколько клоуны выглядят умнее, чем Госдума Российской Федерации»
Депутат Госдумы от «Единой России», глава комитета по контролю Олег Морозов предложил устроить похищение кого-то из министров обороны стран НАТО и доставить его в Москву для допроса.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Морозов поделился «фантастическим планом», в котором военный министр одной из стран НАТО поедет в Киев на поезде для переговоров с Зеленским, но в Киев он не попадет, а очнется уже где-нибудь в Москве.
Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева уточнила, планируется ли похищение, и депутат это подтвердил.
По словам парламентария, в Москве министра можно будет допросить и узнать, какие «приказы» Запад отдавал Киеву, кто и за что несет ответственность.
«Это не такая уж мифическая картина. В мире сейчас новые правила», — считает депутат.
Источник: https://t.me/blacklampa/6228
Автор: Александр Бамб