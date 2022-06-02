«Посмотрите, насколько клоуны выглядят умнее, чем Госдума Российской Федерации»

Депутат Госдумы от «Единой России», глава комитета по контролю Олег Морозов предложил устроить похищение кого-то из министров обороны стран НАТО и доставить его в Москву для допроса.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Морозов поделился «фантастическим планом», в котором военный министр одной из стран НАТО поедет в Киев на поезде для переговоров с Зеленским, но в Киев он не попадет, а очнется уже где-нибудь в Москве.

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева уточнила, планируется ли похищение, и депутат это подтвердил.

По словам парламентария, в Москве министра можно будет допросить и узнать, какие «приказы» Запад отдавал Киеву, кто и за что несет ответственность.

«Это не такая уж мифическая картина. В мире сейчас новые правила», — считает депутат.

Источник: https://t.me/blacklampa/6228

Автор: Александр Бамб

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