Постачальника медичного обладнання для боротьби з COVID-19 підозрюють у привласненні 10,5 млн грн

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру керівнику товариства з обмеженою відповідальністю у привласненні державних коштів на суму 10,5 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між керівником товариства та Департаментом охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації укладено договір про поставку з Китаю на територію України обладнання для анестезії та реанімації, а саме 15 апаратів штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії вартістю 10,5 млн грн.

За результатами договору на рахунок товариства перераховано бюджетні кошти, які в подальшому незаконним шляхом скеровані на банківські рахунки іншого підприємства, що не було виробником зазначеного обладнання. У результаті цього апарати ШВЛ до лікарень Київської області не поставлено, а договір не виконано, що призвело до ускладнення надання медичної допомоги громадянам України в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19. Кошти безповоротно направлено до іншого підприємства не за призначенням.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронцями перевіряється причетність до розтрати державних коштів службових осіб Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації.

Викрито керівника товариства прокурорами спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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