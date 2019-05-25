Поставщика спецсвязи для Кремля и Минобороны объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о взятках в особо крупном размере. Такое решение 22 мая принял Тверской районный суд Москвы, сообщает РБК.

Дело Агаронова было выделено из материалов дела в отношении бывшего начальника 590-го военного представительства Минобороны Олега Кочана и ведущего специалиста этого представительства Дмитрия Тюрина. Они были осуждены в 2016 году за взятки, которые получили при приемке продукции Центрального научно-производственного объединения «Каскад».

Агаронова обвиняют в даче взяток руководителям военной приемки, контролирующим качество монтажных работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

НПО «Каскад» — поставщик оборудования спецсвязи для Кремля и Минобороны. Среди проектов компании — системы связи «Кавказ» и «Редут». Продукцию «Каскада» также используют правительство, Госдума, ФСБ, МВД и МИД.

Источник: znak.com

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